Cobra Kai 5: la nuova stagione ottiene il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes!

Cobra Kai è sempre stato uno show molto apprezzato, e la sua quinta stagione appena uscita ha adesso ottenuto un raro punteggio perfetto su Rotten Tomatoes.

Non è la prima volta che un prodotto seriale ottiene un indice di gradimento così alto sulla piattaforma: già Only Murders in the Building 2 aveva ottenuto un punteggio perfetto in occasione della sua uscita. La serie targata Netflix, adesso, riporta i protagonisti di Karate Kid sul nostro schermo, con delle trame forte e convincenti, che riprendono da dove la quarta stagione ci aveva lasciati. Ovviamente il momento più apprezzato della stagione è stato quando LaRusso ha eseguito di nuovo il suo iconico calcio per sconfiggere Terry Silver, il capo di Cobra Kai. Il principale cliffhanger è invece la fuga dalla prigione di Kreese, e anche se i produttori di Cobra Kai hanno già un piano generale per la sesta stagione e per la fine della serie, il suo continuo successo potrebbe portarli a non concludere presto il tutto.

Su Rotten Tomatoes, Cobra Kai 5 ha ottenuto 27 recensioni da parte della critica al momento, con un punteggio totale di 100%. Anche i fan sembrano anche essere molto contenti della nuova stagione, a cui hanno fatto ottenere un 98% sulla piattaforma e per la quale hanno espresso un consenso generalmente positivo su Twitter e Reddit.

Cobra Kai in questa quinta stagione riesce ancora una volta a intrecciare più trame mentre fa evolvere i suoi personaggi e mantiene lo stesso umorismo e l'azione per cui è famoso. Un'operazione perfetta sotto ogni punto di vista. Vi raccontiamo più nello specifico cosa ne abbiamo pensato noi nella nostra recensione di Cobra Kai.