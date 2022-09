Cobra Kai 5, la nostra videorecensione: come sono i nuovi episodi della serie Netflix?

Da oggi sulla piattaforma streaming Netflix sono disponibili gli episodi della quinta stagione di Cobra Kai, la serie tv con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka e nata dal franchise cinematografico cult anni '80, The Karate Kid. Per l'occasione vi accompagniamo all'appuntamento con la stagione 5 con la nostra videorecensione.

Scoprite come sarà la nuova stagione di Cobra Kai e se riuscirà a mantenere le aspettative. La serie, creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossenberg e Josh Heald per YouTube Premium nel 2018, è stata acquisita nel 2020 da Netflix.



A trent'anni di distanza dalla chiusura della saga cinematografica The Karate Kid, Ralph Macchio torna nel ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo, Daniel LaRusso. Insieme a lui anche il suo vecchio rivale Johnny Lawrence (William Zabka).



Ralph Macchio e William Zabka hanno collaborato con new entry molto più giovani in questa serie e buona parte di loro ha fatto una confessione: il cast di Cobra Kai tornerebbe dopo anni, così come hanno fatto con lo show Netflix i due veterani, Macchio e Zabka.

Quest'ultimi divennero famosi sin dal 1984, quando interpretarono i rispettivi ruoli per la prima volta in Per vincere domani - The Karate Kid.



Se preferite conoscere la nostra opinione leggendola, sul nostro sito trovate la recensione di Cobra Kai 5.