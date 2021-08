Cobra Kai 5, William Zabka e Ralph Macchio commentano il rinnovo: 'Grazie fan!'

Cobra Kai è stato rinnovato per una quinta stagione ancora prima dell'arrivo della quarta. Si tratta di una notizia eccezionale, che dà una misuradel grande successo ottenuto dalla serie su Netflix. Le star dello show, William Zabka e Ralph Macchio, hanno espresso la loro gioia con dei post sui social.

L'interprete di Daniel LaRusso, ha infatti scritto sul suo twitter: "Grazie fan! Tante storie arriveranno per voi! La stagione 5 di Cobra Kai inizierà le riprese molto presto!". A seguire il video pubblicato dalla pagina ufficiale della serie con l'annuncio del rinnovo, lo stesso condiviso dall'interprete di Johnny Lawrence, che però vi ha accompagnato la didascalia inserita dalla pagina ufficiale di Cobra Kai: "The dojo is about to be 5x as rAd. Cobra Kai has been renewed for Season 5".

E' chiaro che, con la quarta stagione in arrivo a Dicembre, e la quinta in lavorazione, c'è già un'idea chiara circa la conclusione della serie. "Abbiamo sempre avuto un finale fisso per la storia, ma abbiamo detto fin dall'inizio che non eravamo sicuri esattamente di quante stagioni ci sarebbero volute per arrivarci", ha spiegato il creatore dello show Hurwitz. "Abbiamo subito scoperto, quando eravamo nella stanza degli sceneggiatori, che avevamo così tante idee che non c'era abbastanza spazio in quelle cinque ore della season 1, quindi sono finite per essere spinte alla stagione successiva. Ci sono idee di cui abbiamo parlato all'inizio dello show, che sono apparse nella Stagione 3 o che appariranno nella Stagione 4. E poi, ci sono idee che semplicemente cadono nel dimenticatoio. Non c'è alcuna pressione aggiuntiva per allungare la serie. Ci stiamo ancora divertendo un mondo a realizzarlo. C'è ancora molta storia da raccontare, nelle nostre menti."

Jon Hurwitz ha aggiunto che non saprebbe dire ancora quante saranno, alla fine, le stagioni della serie. Ma, finché ci sono le idee, va bene così. D'altronde a Netflix e ai fan non sembra dispiacere. Nel frattempo ci godiamo Cobra Kai 4.