Cobra Kai 5: Yuji Okumoto ritorna nei panni di Chozen nella nuova clip

Dopo l'uscita del trailer di Cobra Kai 5 di quale mese fa un breve filmato è stato condiviso da Netflix tramite i suoi canali social, insieme a nuove foto ed immagini dal set.

Nell'ultima clip pubblicata ritroviamo Daniel (Ralph Macchio) e Chozen (Yuji Okumoto) allenarsi di nuovo insieme, nel tentativo di sconfiggere Terry Silver. Chozen mostra così un nuovo stile di karate a Daniel, raccontando di come un suo maestro nell'usarlo sia andato contro Miyagi-Do ma che, sapientemente usato, tale stile potrebbe rivelarsi un' arma fondamentale contro Silver.

Abilissimo nel Karate, le conoscenze di Chozen si riveleranno fondamentali per Daniel, nonostante il loro rapporto non goda di un ottimo inizio. In Karate Kid II, infatti, i due erano rivali e lo sono stati fino alla terza stagione e al loro ricongiungimento sulla via per Okinawa, mentre la 5 stagione dovrebbe riprendere dal Torneo All Valley appena concluso.

La serie ideata da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg vede nel cast della prossima stagione numerosi attori al fianco di Yuji Okumoto e Ralph Macchio. Tra i tanti ricordiamo: Mary Mouser, Peyton List, Courtney Henggeler, Martin Kove, Gianni DeCenzo e Dallas Dupree Young.

In attesa del quinto capitolo, in arrivo su Netflix il prossimo 9 settembre, trovate qui la nostra recensione di Cobra Kai 4.