Cobra Kai 6: alcune scene sono già state girate prima del rinnovo ufficiale di Netflix!

Il prossimo 9 settembre debutterà su Netflix la quinta stagione di Cobra Kai, ma l'attore Ralph Macchio ha rivelato recentemente che alcune scene della sesta stagione sono già state girate, ancora prima che la serie sia rinnovata ufficialmente dal colosso dello streaming. Sembra quindi ormai certo che Netflix rinnoverà Cobra Kai per la Stagione 6.

Questa settimana, ComicBook ha incontrato Macchio per un'intervista sulla quinta stagione di Cobra Kai. Durante la conversazione, Macchio ha parlato della quantità di storie future che gli sceneggiatori hanno in testa, spiegando che alcuni materiali sono stati spostati alla quarta stagione perché semplicemente non si adattavano alla terza. Ha rivelato che una cosa simile è accaduta durante le riprese della stagione 5, e che hanno girato diverse scene che "sono state tenute per il futuro, se avremo il via libera".

"Ci sono cose scritte nella terza stagione che non sono state realizzate fino alla quarta perché non c'era più spazio nella terza. Ci sono cose che erano nella stagione 5 e che sappiamo di aver girato e che sono state tenute per il futuro, se otterremo il via libera, quindi c'è ancora molto da fare, speriamo".

È molto insolito che uno show giri scene per una prossima stagione che non è stata confermata, a meno che non si tratti di materiale necessario che coinvolge attori bambini che avranno un aspetto diverso al momento della stagione in questione. Questo tipo di pre-pianificazione è avvenuto sia con la sitcom della CBS How I Met Your Mother che con il family drama della NBC This Is Us, ma si tratta di casi estremamente rari. In genere, soprattutto per uno show con un budget come quello di Cobra Kai, le riprese extra sono considerate un'inutile stravaganza non prevista dal budget.

In attesa del 9 settembre, ecco il trailer ufficiale di Cobra Kai 5.