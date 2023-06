Cobra Kai 6, il film reboot di Karate Kid esiste nel mondo della serie tv?

La sesta stagione di Cobra Kai è stata confermata ed è in lavorazione per Netflix e riporterà gli appassionati del franchise creato negli anni ’80 a vivere le vicende legate a Daniel LaRusso e alla sua scuola di karate. Intanto una nuova curiosa teoria vorrebbe il reboot del film come facente parte dell’universo della serie tv.

Abbiamo riportato la notizia che i lavori su Cobra Kai 6 si sono fermati in seguito allo sciopero indetto dalla WGA e che i fan dovranno attendere nuovi sviluppi prima di poter vedere la sesta stagione e conoscere il finale della serie.

A seguito di alcune dichiarazioni dei creatori dello show e della comprovata esistenza dell’attore Jackie Chan nell’universo della serie (il marzialista viene citato nel corso della prima stagione) l’idea che il film diretto da Harald Zwart possa esistere all’interno di Cobra Kai rappresenta una plausibile realtà. A proposito della comparsa di Jaden Smith o di Jackie Chan in Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald avevano infatti risposto: “Se i personaggi nel nostro show hanno visto un film chiamato Karate Kid, allora sarebbe il reboot”.

Sarebbe in effetti possibile che nel mondo della serie, un qualche regista si sarebbe potuto lasciare ispirare dalla storia del giovane LaRusso per farne un film cambiando il nome dei protagonisti (nel reboot i due iconici personaggi Daniel LaRusso e Mr. Miyagi sono diventati Dre Parker e Mr. Han) e un eventuale flop del film potrebbe non averlo fatto notare ai protagonisti della serie.

Mettendo da parte ogni possibile metanarrazione che potremmo ritrovare nella sesta e ultima stagione, vi lasciamo alle parole dei creatori della serie che definiscono l’ultimo capitolo di Cobra Kai come il più grande di sempre.