Cobra Kai 6, Johnny Lawrence è pronto a scendere in campo nella prima foto ufficiale!

Johnny Lawrence non ha alcuna intenzione di dire addio alle arti marziali: il personaggio di William Zabka è pronto a far ritorno per la sesta stagione di Cobra Kai, e siamo sicuri che anche i fan non vedano l'ora di poterlo riabbracciare dopo uno stop durato, tra normali tempi di produzione, scioperi e quant'altro, ormai un anno e mezzo!

Niente paura, comunque, perché l'attesa sta per finire: la sesta stagione di Cobra Kai arriverà nel corso del 2024 (e dovrebbe fare da finale alla serie, in attesa del ritorno del franchise sul grande schermo con il nuovo film con Jackie Chan) e a ricordarci l'appuntamento è arrivata proprio in questi istanti una prima foto ufficiale dei nuovi episodi.

Non che si tratti di qualcosa che sveli granché della trama, naturalmente: tutto ciò che sappiamo è che il nostro Johnny Lawrence, in compagnia naturalmente dei suoi allievi, sembra sul piede di guerra e pronto a continuare a farsi valere dopo un finale di quinta stagione che l'ha visto esibirsi in una delle sue battaglie più eroiche di sempre.

Le questioni da risolvere, d'altronde, non mancano di certo, con particolare attenzione alla finta morte di John Kreese, che in realtà è riuscito ad evadere dal carcere! E voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!