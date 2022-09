Cobra Kai 6, Jon Hurwitz preoccupa: 'Stavolta ci sarà da aspettare'

Con appena nove mesi di distanza fra la quarta e la quinta stagione di Cobra Kai, sembrava che la serie Netfli avesse ingranato un ritmo nuovo. Ma ora, con la sesta ancora in attesa di ufficializzazione da parte di Netflix, i creatori fanno sapere che ci potrebbe essere da aspettare a lungo. Ecco perché.

A ogni nuova stagione, il show revival di Netflix ha saputo riportare uno storico volto della saga originale dei Karate Kid sul piccolo schermo. Nel caso della quinta stagione è stato il turno di Sean Kanan e ora si aprono le speranze per Hilary Swank in Cobra Kai 6. Ma anche se questo dovesse succedere, il rischio è di dover aspettare a lungo. Sicuramente non lo stesso lasso di tempo che ha diviso le ultime due stagioni.

Arrivata allo scoccare del 2022, la quarta stagione aveva portato con sé i grossi sviluppi legati al personaggio di Terry Silver. Ma per nostra fortuna, dopo quel drammatico finale per gli altri dojo della Valley, abbiamo dovuto attendere anche meno dell’anno preventivato per la quinta stagione, giacché quest’ultima aveva concluso le riprese prima ancora che la quarta uscisse su Netflix.

Lo stesso non sarà per la sesta, anticipa Jon Hurwitz a Deadline: "Stiamo ancora lavorando con Sony e Netflix, ma non abbiamo ancora una sesta stagione ufficiale da annunciare. Quello che possiamo dire è che pensiamo costantemente a questi personaggi. In questo momento stiamo lavorando a Obliterated per Sony e Netflix. Siamo nel nostro secondo mese di produzione e penso che lascerà a bocca aperta gli spettatori. Per questo motivo, potrebbe esserci un po’ di attesa per Cobra Kai (supponendo che tutto vada come ci aspettiamo), ma solo perché stiamo lavorando a quell'altro show”.

Nonostante Hurwitz sia impegnato anche sullo spinoff revival di Ferris Bueller, ha fatto sapere che in quel caso “non ci sarà alcun impatto sui tempi di Cobra Kai: speriamo che ci sia altro per lo show all’orizzonte”. Voi avete visto la quinta stagione? Sapevate che aveva in programma di uccidere ben tre protagonisti di Cobra Kai?