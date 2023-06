Cobra Kai 6, nuove informazioni ed un video dal backstage al Netflix Tudum

Cobra Kai è la serie sequel dei quattro film originali del franchise di Karate Kid. Lo show, inizialmente prodotto per essere rilasciato su You Tube, è stato poi acquistato da Netflix a partire dalla terza stagione, raggiungendo un successo ancora maggiore che lo ha portato fino ad oggi.

All'inizio di quest'anno è stato annunciato che Cobra Kai avrebbe avuto una sesta ed ultima stagione, la quale è stata già anticipata da un breve teaser trailer. Tuttavia il recente evento del Netflix Tudum tenutosi in Brasile ha dato la possibilità di scoprire qualcosa in più.

Durante l'evento è stato infatti rilasciato un interessante video che vede il cast riunirsi per la prima lettura del copione, la clip menzionata puoi trovarla come sempre in calce alla notizia.

Nel filmato vediamo William Zabka scherzare: "Il viaggio è stato lungo, ci resta un ultimo capitolo. Credo che questa sarà la stagione migliore di tutte".

Quando è stata annunciata la stagione finale i produttori si sono così espressi: "Riportare in vita l'universo di Karate Kid con questo show è stato un onore".

"Questo spettacolo ci ha permesso di allargare l'universo, di approfondire certe storie. Noi tutti ci siamo sempre immaginati la fine dello show in un certo modo, alle nostre condizioni, quindi annunciamo la fine con grande orgoglio e gratitudine" continua la dichiarazione.

Nell'attesa di saperne di più, ecco qui la nostra recensione di Cobra Kai 5. Tra l'altro, ve li ricordate i cameo di Ralph Macchio e William Zabka in How Met Your Mother?