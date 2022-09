Cobra Kai 6, quando uscirà la prossima stagione della serie su Netflix?

La quinta stagione di Cobra Kai è arrivata, ma su Everyeye vogliamo già rispondere alla domanda che tutti i fan della serie lega-sequel della saga di Karate Kid si stanno facendo: quando uscirà Cobra Kai 6?

Innanzitutto c'è da dire che Cobra Kai non è ancora stato rinnovato per una stagione 6, sebbene la conferma di una nuova stagione da parte di Netflix dovrebbe essere (quasi certamente) dietro l'angolo: nei giorni scorsi, infatti, il co-protagonista Ralph Macchio ha confermato che la produzione ha già girato alcune scene per i prossimi episodi allo scopo di 'portarsi avanti col lavoro' in attesa del rinnovo ufficiale. Un approccio lavorativo alquanto inusuale, che però serve a sottolineare quanta sicurezza ci sia nel team di sviluppo circa il futuro di Cobra Kai.

Ma non essendoci ancora stato il via libera ufficiale da parte di Netflix, è impossibile al momento stabilire quando usciranno le nuove puntate di Cobra Kai. In base al modus operandi della produzione per le precedenti stagioni, però, possiamo tirare ad indovinare con un certo grado di precisione: ad esempio, lo scorso anno la produzione della stagione 5 iniziò nel mese di settembre e andò avanti per circa tre mesi dopo, a pochi giorni dalla conclusione del 2021. Qualora la sesta stagione dovesse rispettare queste stesse tempistiche di produzione, allora il primo ciak per la stagione 6 di Corba Kai potrebbe avvenire entro la fine del 2022, cosa che renderebbe possibile un debutto su Netflix per la seconda parte del 2023.

Naturalmente si attende a breve un annuncio ufficiale da parte dello streamer, dunque restate sintonizzati.