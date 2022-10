Cobra Kai 6, Ralph Macchio ottimista sul rinnovo di Netflix: 'Penso che continueremo'

Anche con l'arrivo della Stagione 5 di Cobra Kai il successo della serie Netflix non ha accennato nessuna flessione e sta continuando a macinare visualizzazioni, nonché la gioia degli appassionati spettatori. Nonostante manchi ancora l'ufficialità del rinnovo, Ralph Macchio è apparso molto ottimista e ha fornito qualche piccolo aggiornamento.

Tra l'altro c'è la possibilità che la Stagione 6 subisca un leggero rinvio, questo perché i co-creatori dello show, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, sono impegnati in molti altri progetti, come il film spinoff di Ferris Bueller's Day Off.

Parlando con US Weekly per promuovere il suo nuovo libro di memorie, Waxing On: The Karate Kid and Me, Macchio ha parlato della situazione della sesta stagione di Cobra Kai. Sebbene l'articolo menzioni che l'attore abbia sentito "qualche uccellino" riguardo al rinnovo della serie, Macchio ha un tono complessivamente ottimista e afferma che il popolare spinoff ha ancora altre buone storie da raccontare:

"Non è stata ufficialmente ordinata. Devo dirlo perché è la verità. Ma ci sentiamo abbastanza sicuri di poter continuare lo show e di lasciarlo evolvere e concludere quando ne avrà bisogno. Questi ragazzi, Jon [Hurwitz], Josh [Heald] e Hayden [Schlossberg], che scrivono questo show, sono davvero bravissimi a capire cosa vogliono i fan. Sono loro stessi i fan. C'è molta carne al fuoco, ma deve essere divertente e organico, e credo che ogni stagione abbia molte possibilità di essere sfruttata. Che si tratti di Tamlyn Tomita nel ruolo di Kumiko [nella quinta stagione] o di Elizabeth Shue nella terza stagione. C'è anche Thomas Ian Griffith, che sta facendo un ottimo lavoro. Karate Kid 3 non è mai stato il mio preferito dei tre film. Ora sta dando ottimi frutti, con una narrazione e versioni raffinate dei personaggi".

A causa del possibile rinvio, è probabile che in Cobra Kai 6 ci sarà un salto temporale importante.