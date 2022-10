Cobra Kai 6, il rinnovo tarderà: sarà costretta a un grosso salto temporale?

Hanno fatto preoccupare non poco gli aggiornamenti di Jon Hurwitz sulle tempistiche del rinnovo, da parte di Netflix, della sesta stagione di Cobra Kai. Non solo si dovrà aspettare molto, ma non si sa neanche quanto. Il rischio, stando così le cose, è di dover ricorrere a un grosso salto temporale per adeguarsi all'età degli attori.

Le ragioni dietro i ritardi di Cobra Kai 6, che si farà attendere molto di più rispetto a quanto è passato – appena nove mesi – fra la quarta e la quinta stagione, sono state spiegate dal creatore Jon Hurwitz solo pochi giorni fa. Ciò che più preoccupa è il fatto che questo posticipo è attualmente fissato a tempo indeterminato, poiché Hurwitz è impegnato sullo sviluppo di un altro titolo per Netflix.

La reazione immediata è stata ovviamente di preoccupazione sulle tempistiche produttive, al di fuori dello schermo: quanto passerà, quando sapremo del rinnovo e quando potremo finalmente vedere i nuovi episodi? Ma queste domande portano con sé, fanno notare diverse testate, anche numerosi problemi narrativi, all’interno dello schermo. E sono legati, come sempre, al problema di girare con attori bambini o adolescenti.

Stando all’aria che tira, potrebbero passare anche uno o due anni prima di vedere i nuovi episodi e i protagonisti, già grandi, potrebbero subire un’ulteriore maturazione fisica difficilmente gestibile in fase di trucco e parrucco. L’idea, suggerisce qualcuno, sarebbe quella di un salto temporale che traghetti i più giovani dalle superiori direttamente al college. Questo considerato anche che, dal suo riavvio, la serie si è svolta nel corso di soli due anni all’interno del tempo della storia, quindi molti attori appaiono in realtà già grandi per andare ancora alle superiori. Questi, aggiunti al ritorno di Hilary Swank in Cobra Kai, potrebbero essere i migliori presupposti per dare nuova freschezza al titolo Netflix.