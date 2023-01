Cobra Kai 6: il ritorno di Daniel e Johnny nel primo teaser della stagione finale!

Dopo aver annunciato ufficialmente il rinnovo della sesta e ultima stagione di Cobra Kai, Neflix ha condiviso online anche il primo teaser trailer dello show, che arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

"The biggest season. The baddest season. The final season". Con queste parole, la pagina Twitter @NetflixGeeked ha scelto di accompagnare il teaser di Cobra Kai 6, che si preannuncia essere la stagione più grande di sempre. Ideato da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz, lo spin-off dei film The Karate Kid è stato inizialmente trasmesso su YouTube e nel 2020 Netflix ha acquisito i diritti della serie. Vi lasciamo il post originale in calce alla notizia.

"Riavvicinare il mondo all'universo di Karate Kid è stato un onore", hanno scritto i creatori nella lettera indirizzata ai fan e condivisa ieri sui social. "Ci ha permesso di giocare a fare i sensei della situazione, espandendo le trame originali e facendo nascere una nuova generazione di underdog. Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità. Il nostro obiettivo del primo giorno con Cobra Kai è sempre stato quello di concludere il progetto alle nostre condizioni, arrivando al punto che abbiamo sempre immaginato. Anche se questo può essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte... Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi, perché come sappiamo tutti: Cobra Kai non muore mai".

