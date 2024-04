Cobra Kai 6, che fine ha fatto la nuova stagione dello show Netflix?

La sesta e ultima stagione di Cobra Kai si fa attendere: lo show è riuscito a non farsi oscurare dall'imponente saga cinematografica da cui è tratto, imponendosi come una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Ma quando vedremo finalmente Cobra Kai?

Se nel febbraio 2023 la sceneggiatura procedeva a passo spedito con buone prospettive di far iniziare le riprese in primavera, gli scioperi di Hollywood hanno ritardato sensibilmente le produzione di Hollywood tra cui lo show con protagonisti Ralph Macchio e William Zabka. Ma meglio tardi che mai: le riprese di Cobra Kai sono attualmente in corso e, qualora non ci fossero ritardi, dovrebbe terminare entro il 31 luglio 2024. Nei piani originali di Netflix, la sesta stagione avrebbe debuttato sulla famosa piattaforma di streaming nel settembre 2024 ma se il calendario venisse rispettato, nella migliore delle ipotesi, tra montaggio e post produzione dovrebbero passare alcuni mesi rispettando però la previsione di uscita entro la fine del 2024.

La quinta stagione ha lasciato parecchie domande in sospeso e toccherà all'ultima stagione di Cobra Kai trovare le risposte tra new entry e agognate richieste da parte dei fan ( Cobra Kai 6 vedrà il ritorno di Julie Pierce?). Nell'attesa di scoprire cosa ci riserverà l'addio di Cobra Kai a Netflix ecco cinque serie da guardare in attesa di Cobra Kai 6.

