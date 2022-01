Cobra Kai 6, è già ufficiale la nuova stagione della serie Netflix!

I creatori della serie Netflix Cobra Kai hanno rivelato che stanno già lavorando allo sviluppo delle stagioni successive alla quinta: pertanto, l'arrivo Cobra Kai 6 è praticamente ufficiale!

Non è ancora dato sapere se si tratterà dell'ultima stagione per la serie che dà un seguito ai film del franchise di Karate Kid, ma certo è che dopo la conferma di Cobra Kai 5 giunta nei mesi estivi abbiamo finalmente un'altra ottima notizia per i fan dello show Netflix!

In una recente intervista, uno dei tre showrunner, Josh Heald, ha rivelato: "Ci sono personaggi e trame che abbiamo preso in considerazione e a cui avremmo voluto dedicare un'intera stagione ma che poi abbiamo trattato solo per qualche episodio".

"La serie ha ancora molto da dire" ha affermato Heald riguardo al futuro dello show. "Vogliamo approfondire sempre di più le vicende dei personaggi e abbiamo un piano per poterlo fare ancora a lungo. Stiamo già scrivendo nuove sceneggiature che vanno al di là della quinta stagione. É divertente spalancare le porte a nuovi personaggi e fare in modo che siano loro a creare la storia".

In effetti, non si è mai parlato di un numero predefinito di stagioni della serie spinoff e non sappiamo se la stagione 6 sarà l'ultima. Di certo la serie sta avendo un grande successo a pochi giorni dal debutto e questo non è un fattore secondario: la quarta season di Cobra Kai ha battuto The Witcher tra le serie più viste su Netflix.

Nell'attesa di sapere quando uscirà Cobra Kai 5, dunque, i fan della serie possono rasserenarsi sapendo che lo show proseguirà certamente ancora per due stagioni.