Cobra Kai, Ali Mills potrebbe tornare nella terza stagione della serie Netflix

L’aspra rivalità tra Daniel e Johnny potrebbe riaccendersi con il presunto ritorno della loro storica fidanzata del liceo Ali Mills nella terza stagione di Cobra Kai. I fan sapranno che Ali era la fidanzata del liceo di Johnny prima di innamorarsi di Daniel mentre avevano messo la loro relazione in pausa.

Fin dal primo episodio di Cobra Kai, si è ipotizzato che l'attrice Elisabeth Shue avrebbe ripreso il suo ruolo di Ali Mills, l'affascinante cheerleader che è stata la causa della faida tra Daniel e Johnny.



Gli sceneggiatori dello spettacolo non hanno perso occasione per alimentare le voci sul suo presunto ritorno. Anche l'attrice ha lasciato intendere che potrebbe tornare al ruolo durante una conferenza stampa di The Boys. "Ho pensato che fosse davvero ben fatto e ci sto pensando...Ali potrebbe vivere di nuovo", ha scherzato Shue.



Durante le prime due stagioni di Cobra Kai, abbiamo appreso che Ali è diventata un pediatra di successo, sposata con un medico altrettanto di successo e sembra avere una vita perfetta, almeno sui social media.



Se dovesse tornare, il tempismo di Ali non potrebbe essere migliore perché le cose non stavano andando troppo bene per Johnny alla fine della seconda stagione. Il suo allievo Miguel finisce in terapia intensiva dopo una rissa a scuola ed è stato il figlio di Johnny, Robby, a spedircelo.



Inoltre Johnny scopre che il suo ex sensei John Kreese ha rubato il suo dojo, e i suoi studenti lo hanno abbandonato, dicendo che è la colpa del fatto che Miguel è in ospedale. Tuttavia, proprio nel finale Ali invia a Johnny una richiesta di amicizia su Facebook. Quindi alal fine abbiamo Miguel in ospedale e Ali che è un medico pediatrico. Sembra un buon motivo per vederla tornare.



Alcuni fan hanno ipotizzato che il matrimonio di Ali sia in crisi e lei provi ancora qualcosa per il suo primo amore Johnny. Però ci sono ancora molti affari in sospeso tra Ali e Daniel, soprattutto perché nessuno conosce la storia del perché si siano davvero lasciati.



"Immagino che Ali intervenga e ribalti alcune cose che non ci aspetteremmo. Ma Daniel è sposato ora. Se fosse single, potrebbe essere un po' diverso", ha detto William Zabka, che interpreta Johnny. "Nessuno ha mai più riempito quella parte del cuore di Johnny. Sto facendo il tifo per Ali con Johnny a questo punto, lei è stata una parte enorme della vita di Johnny" ha concluso.



Ma alcuni fan stanno teorizzando che Ali sia la madre dell'adolescente Tory.

D'altronde quando si è presentata a Miguel come "Tory con la Y", ha ricordato a tutti quando Ali incontra Daniel per la prima volta e si presenta come "Ali con la I".



C'è da dire che Tory ha detto a Miguel che sua madre era una cameriera e mamma single in difficoltà, mentre alcuni fan pensano che Tory sia adottata, non possiamo fare a meno di chiederci se Tory abbia inventato una storia falsa per mostrare a Miguel che non è una piccola principessa viziata come Samantha LaRusso.



La terza stagione di Cobra Kai tornerà su Netflix e il nuovo trailer di Cobra Kai ha già fatto impazzire i fan.