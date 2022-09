Cobra Kai si arrende! Una nuova serie Netflix la supera in classifica e diventa prima

Il successo di Cobra Kai su Netflix ha confermato l'amore che il pubblico e gli abbonati provano per la serie tv sequel della saga di Karate Kid, ma la classifica dello streamer è in continuo divenire e in queste ore ha accolto un nuovo vincitore.

Gli abbonati Netflix a quanto pare infatti hanno un nuovo programma preferito, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, che ha superato sia il popolarissimo Cobra Kai per conquistare il primo posto nella classifica di streaming della piattaforma negli Stati Uniti, sia Fate: The Winx Saga nella classifica di Netflix UK.

Creata da Ryan Murphy, il celebre autore di American Horror Story, insieme al suo frequente collaboratore Ian Brennan, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è uscito il 21 settembre e in pochissimo tempo ha iniziato a dominare la classifica Netflix ad un ritmo impressionante. Lo show vede protagonista Evan Peters nei panni dell'omonimo il serial killer, con Richard Jenkins che interpreta il padre di Jeffrey Lionel, Molly Ringwald come la sua matrigna Shari e Niecy Nash nel ruolo della vicina di casaGlenda Cleveland. Al momento della stesura di questo articolo, la serie tv è talmente nuova che non ha ancora un punteggio della critica di Rotten Tomatoes, ma ceto è che l'entusiasmo degli spettatori non è mancato in questi primi due giorni di programmazione.

Voi avete già dato un'occhiata alla nuova serie Netflix? Ditecelo nei commenti.