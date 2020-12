Cobra Kai: in arrivo la reunion di Karate Kid, ed è subito guerra tra Daniel e Johnny

Josh Gad torna a colpire. Dopo averci proposto la reunion virtuale de Il Signore degli Anelli e quella dei Goonies è pronto a portare su schermo anche gli interpreti di Karate Kid... anche se in effetti sulla loro reunion è stata costruita un'intera serie: Cobra Kai.

Per questo Ralph Macchio (Daniel LoRusso) non è poi così entusiasta della chiamata di Gad e nel simpatico trailer dell'evento lo vediamo sconsolato, mentre alla chiamata di Zoom si aggiungono i suoi iconici villain, a partire da William Zabka. L'interprete di Johnny Lawrence non ha messo da parte i vecchi rancori e lo insulta lanciandogli citazioni di ogni tipo.

Anche molti altri volti noti ai fan di Karate Kid sono pronti per la conversazione, e di sicuro nello speciale ci sarà modo di rendere omaggio agli insegnamenti del maestro Myiagi e di parlare dell'importanza che il franchise continua ad avere anche grazie alla nuova serie Netflix. Gli attori sembrano nutrire tutti un grande affetto per la saga e per il film che ha permesso loro di conoscersi e di condividere un importante percorso.

L'appuntamento è dunque per il 21 dicembre e l'account ufficiale di Gad ci informa che saranno presenti anche diverse sorprese. Dopo il trailer di Cobra Kai 3 verrà svelato qualcosa in più sulla stagione in arrivo a gennaio?