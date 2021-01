Cobra Kai, gli autori anticipano: 'Abbiamo in mente un finale, ma non è nella stagione 4'

Intervistati da TV Line, il co-showrunner Josh Heald ha commentato gli eventi del finale della terza stagione di Cobra Kai, disponibile su Netflix da capodanno.

In particolare, l'autore ha parlato dell'inaspettata collaborazione stretta tra Daniel e Johnny sul finale dell'ultimo episodio. "Abbiamo sempre saputo che sarebbe successo, e pensavamo che questo fosse il momento giusto per farlo accadere, senza però dimenticarci chi sono questi personaggi", ha spiegato Heald. "Entrambi hanno una personalità molto forte e dei loro ideali, filosofie e trascorsi. Sembra che ci troviamo di fronte ad una battaglia, una serie di circostanze che li hanno portati a questo momento, ma il tempo ci dirà se la storia è destinata a ripetersi e se ricadranno nelle vecchie abitudini, o se saranno in grado di resistere e aiutarsi l'un l'altro per formare una partnership."

Durante la chiacchierata c'è stata anche l'occasione di parlare del futuro della serie, con lo stesso Heald che ha confermato di voler proseguire ben oltre la quarta stagione (già annunciata da Netflix): "Abbiamo un finale nelle nostre teste. Lo abbiamo già da diverso tempo, e non è nella stagione 4. È molto oltre. Nelle nostre teste esistono le storie di stagioni che è necessario raccontare prima di arrivare a quel finale. Questa sarà una discussione che avremo con i nostri partner di Netflix in futuro. Possiamo scrivere fino a quel finale? Possiamo essere sicuri che ci arriveremo? Non è sempre il caso della televisione e lo rispettiamo. Per ora, stiamo continuando a scrivere con la stessa velocità e lo stesso ritmo di quando abbiamo intrapreso questo percorso."

