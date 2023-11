Cobra Kai avrà degli spin-off? L'autore è ottimista: 'C'è del potenziale'

Cobrai Kai finirà con la Stagione 6, come è già stato annunciato tempo fa da Netflix, ma l'autore della serie sta già sondando il terreno per il potenziale arrivo di alcuni spin-off che potrebbero espandere il franchise, che già nasce come sequel di quello cinematografico di The Karate Kid. Potrebbe essere il nuovo grande franchise di Netflix?

La serie di sequel di Karate Kid ha riscosso un enorme successo da quando si è spostata da YouTube a Netflix, e il team creativo dietro di essa ha molte idee per altre storie in futuro, anche se non necessariamente sotto il titolo Cobra Kai. Gli spin-off di Cobra Kai e Karate Kid sono assolutamente un'opzione per la piattaforma, e si potrebbero creare molte opportunità per il franchise in futuro.

Il trio formato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald è responsabile della produzione di Cobra Kai. Durante una recente intervista con Collider, è stato chiesto loro quale sarà il futuro del franchise oltre la sesta stagione e Heald ha confermato che non chiuderanno mai del tutto la storia e i personaggi di Cobra Kai. Nel frattempo, una vecchia conoscenza di Karate Kid tornerà in Cobra Kai 6.

"Non daremo mai una vera e propria chiusura quando si tratta di qualcosa", ha detto Heald. "Ci piace lavorare nell'universo di Cobra Kai, quindi c'è sempre il potenziale per rivisitare quel mondo. Stiamo certamente pensando ad altre idee all'interno del Miyagi-verse, ed è solo questione di tempo prima di capire esattamente in quale direzione andremo. [...] Siamo davvero entusiasti della sesta stagione di Cobra Kai. Usciremo con il botto e sarà un'esperienza straordinaria per i fan del franchise".

Tutte le persone coinvolte in Cobra Kai sembrano essere entusiaste dell'idea di sviluppare il franchise oltre l'unica serie. All'inizio di quest'anno, Deadline ha parlato con la presidente di Sony Pictures TV Studios, Katherine Pope, della popolare serie televisiva e ha parlato del potenziale di nuovi titoli e spin-off in futuro.

"Hanno alcune idee in termini di espansione di Cobra Kai e di approccio all'eredità di Karate Kid. Ma sì, anche un film è un buon esempio. È tutto questo", ha spiegato Pope. "Penso che tutti noi abbiamo imparato che questi mondi possono esistere insieme e possono sembrare coesi, soprattutto per i fan, e sentirsi come grandi mondi che esistono su molti piani diversi, non necessariamente tutti sullo stesso piano. Il pubblico è molto attento e accetta queste alternative, quindi l'universo di Cobra Kai continuerà a vivere, questo è certo".