Cobra Kai, il cast commenta il finale della stagione 2: il video

In attesa di scoprire chi tornerà nella stagione 4, i fan di Cobra Kai riguardano i vecchi episodi della serie, uno dei maggiori successi su Netflix degli ultimi anni. La piattaforma streaming ha pubblicato un nuovo video in cui alcuni attori del cast commentano una delle scene più note, la rissa a scuola nell'episodio finale della stagione 2.

Nella clip, visibile anche all'interno della notizia, Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha "Sam" LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene) e Peyton List (Tory Nichols) rivedono la scena, analizzandola ripresa per ripresa. Fioccano così risate, ricordi e aneddoti, come quando il personaggio di Mary Mouser rischia di ricevere un violento calcio. "Mi sono tirata indietro appena in tempo, mi hanno detto: Tempismo perfetto! In realtà me ne sono ricordata solo all'ultimo momento."

Tanner Buchanan ricorda invece che la scena è stata girata con la tecnica del Texas Switch, una sorta di piano sequenza, senza interruzioni. Gli attori di Cobra Kai hanno poi raccontato alcuni retroscena, indicando in alcuni fermo immagine la presenza di stuntman al loro posto. Molto apprezzato anche l'intervento di Pastinaca (Paul Walter Hauser, che vuole essere il prossimo Hulk). "Troppo forte, è fantastico quando entra in scena con quell'aria da: Tranquilli, ci penso io!"

Alla fine della scena, le due attrici hanno raccontato di essersi ritrovate piene di lividi. Mary Mouser è finita anche al pronto soccorso e ha girato alcune parti della scena con una mano bendata.

Gli attori, poi, hanno ricordato con un sorriso le urla di incoraggiamento delle comparse, circa 150 persone, presenti sul set di Cobra Kai.