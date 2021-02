Cobra Kai, chi è l'attore più pagato del cast? Le cifre delle star

Dopo essere apparsi nei primi tre film di Karate Kid, Ralph Macchio e William Zabka hanno ripreso i loro ruoli rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence nella serie di successo Cobra Kai arrivata alla sua terza stagione.

In origine la serie ha debuttato su YouTube Premium nel 2018, ma nel 2020 Netflix ne ha acquistato i diritti ed è diventata un vero e proprio successo. Presto vedremo una quarta stagione di Cobra Kai di cui potete leggere alcune anticipazioni nel nostro approfondimento.



Le star sono tornate nei panni dei personaggi che negli anni ’80 gli hanno donato un successo planetario.



Celebrity Net Worth stima il patrimonio di Macchio intorno ai $ 4 milioni di dollari mentre quello di Zabka di circa $ 3 milioni. Per le prime due stagioni di Cobra Kai, avrebbero guadagnato $ 100.000 per episodio, per un totale di quasi $ 1 milione a stagione. Per la terza stagione le cifre potrebbero essere aumentate o aumentare prossimamente visto il grande successo su Netflix.

Xolo Maridueña ha un patrimonio di circa $2 millioni come la giovane collega Mary Mouser.



