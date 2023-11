Cobra Kai sarà collegata al nuovo film di Karate Kid?

La sesta stagione di Cobra Kai sarà anche l'ultima: un addio non facile quello degli spettatori a Daniel La Russo e Johnny Lawrence. Oppure potrebbe trattarsi di un arrivederci? A darci qualche speranza in più è il nuovo film di Karate Kid dove Jackie Chan e Ralph Macchio reciteranno insieme!

La continuità della presenza di La Russo nel nuovo film di Karate Kid che mira a riportare l'atmosfera della saga di film originaria suggerisce forse un futuro più ampio per la serie TV? E proprio lo show di Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz avrà dei collegamenti alla pellicola diretta da Jonathan Entwistle?

Tanti quesiti e poche risposte: la serie TV, come annunciato, terminerà con la sesta stagione ma pare ci siano buoni propositi per uno spin-off di Cobra Kai. Tuttavia la trama del nuovo film di Karate Kid, oltre 10 anni dopo il reboot The Karate Kid - La leggenda continua, non è stata ancora ufficializzata ma possiamo ipotizzare che, in qualche modo, la serie TV "prepari" lo spettatore a ciò che vedrà nel nuovo film con Jackie Chan e Ralph Macchio. Se fosse davvero così, la sesta stagione di Cobra Kai si riserverebbe un cliffhanger che troverebbe seguito nel nuovo film di Karate Kid che arriverà al cinema il 13 dicembre 2024. In questo ampio lasso di tempo, su Netflix dovrebbe già essere approdata la sesta stagione di Cobra Kai e forse riusciremmo già a vederci chiaro.