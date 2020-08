Cobra Kai: Come è cambiato Johnny dalla fine di Karate Kid? Ce lo spiega William Zabka

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il teaser trailer della terza stagione di Cobra Kai, inoltre se cercate altre notizie sui protagonisti dello show di Netflix vi segnaliamo questa intervista a William Zabka, storico interprete di Johnny Lawrence.

A partire dalla giornata di oggi, 28 agosto, sono disponibili le prime due stagioni della serie incentrata sul futuro dei protagonisti del film del 1984. Nelle puntate quindi seguiremo Johnny e Daniel LaRusso, ormai cresciuti e pronti a fare da insegnanti a dei nuovi ragazzi interessati al mondo delle arti marziali. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com William Zabka, volto di Johnny, riguardo l'evoluzione del suo personaggio: "Si penso che il carattere di Johnny Lawrence sia rimasto il solito. Ho sempre interpretato Johnny, anche nel film di Karate Kid, non come un ragazzo cattivo, ma semplicemente incompreso, che aveva avuto dei modelli sbagliati. Ho fatto così anche in Cobra Kai, ma gli sceneggiatori hanno deciso di renderlo come una persona che vive in un appartamento minuscolo, che continua a pensare agli anni '80 e al passato. Gli scrittori hanno deciso così e devo dire che avevano ragione".

Continua poi spiegando cosa prova ad essere di nuovo sul set insieme a Ralph Macchio: "C'è una scena in cui Johnny rivede per la prima volta Daniel LaRusso e prova subito tutto il dolore per quello che è successo. Lavorare con Ralph è fantastico, è molto emozionante. Gli scrittori mi hanno dato questa grande sfida, ma dovevo solo riportare in superficie lo spirito con cui ho interpretato Johnny nel film". Siamo sicuri che la serie farà felici tutti i fan della pellicola originale, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia sulla possibile quarta stagione di Cobra Kai.