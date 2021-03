Cobra Kai: come funziona la nuova tecnica di Daniel, spiegato bene

Nella terza stagione di Cobra Kai Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha scoperto che c'è un altro lato del karate Miyagi-Do che il suo defunto sensei, il signor Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita), gli ha tenuto nascosto, vediamo come funziona la nuova tecnica che ha imparato a Okinawa.

Daniel è tornato a Okinawa per la prima volta da Karate Kid II - La storia continua e ha ritrovato il suo precedente interesse amoroso, Kumiko (Tamlyn Tomita), ma ha anche incontrato Chozen (Yuji Okumoto), il suo (ex) acerrimo nemico.



Mentre Daniel pensava che Miyagi gli avesse insegnato tutto ciò che sapeva, questo viaggio di lavoro dimostra il contrario. Lì, non solo si ricollega alle origini del karate Miyagi-Do, ma riceve anche un'ultima lezione a sorpresa lasciata da Miyagi che alla fine gli salva la vita. Daniel-san è stato lo studente e il migliore amico del signor Miyagi da quando si sono incontrati nel 1984 fino alla morte del sensei nel 2011.



Si scopre che Miyagi non ha rivelato tutto a Daniel prima della sua morte. Un incredulo Daniel accompagna Chozen al suo dojo privato sulla scogliera dove gli mostra la tecnica che Miyagi ha tenuto nascosto al suo più grande allievo.

La tecnica segreta prevede che il combattente miri ai punti principali degli arti, disabilitandoli temporaneamente. Chozen lo mostra efficacemente contro Daniel, che è lasciato alla mercé di Chozen. Mentre si riprende, Daniel chiede se gli insegnerà la tecnica, e Chozen è felicemente d'accordo.



Al ritorno negli Stati Uniti, Daniel dimostra di aver padroneggiato la tecnica in un'estenuante lotta contro John Kreese. Disabilitando Kreese, quest'ultimo ha poca scelta di arrendersi mentre viene affrontato da Daniel e Johnny Lawrence.



Da sempre Miyagi ha costantemente fornito a Daniel LaRusso le mosse di arti marziali che lo hanno reso trionfante in battaglia. Anche anni dopo la sua morte, Miyagi continua a fornire nuovi segreti e una guida alla vita per Daniel, inclusa una nuovissima tecnica di combattimento che salva lui e Johnny da un Kreese molto arrabbiato.



