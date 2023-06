Cobra Kai, ecco come il regista di Prey ha contribuito al ritorno di Elizabeth Shue

La serie TV Cobra Kai è magistrale nel permettere ai fan di The Karate Kid a scoperta di tutti i dettagli più inediti sui personaggi, ma uno di essi, Ali - interpretato da Elisabeth Shue -, è stato brutalmente cancellato senza troppe spiegazioni. A quanto pare, è stato il regista di Prey a favorirne il ritorno nel franchise.

All'epoca, Shue era impegnata nell'episodio pilota di The Boys. "Anche lei era nervosa" ha dichiarato il regista Dan Trachtenberg. "La sua situazione era stata molto tragica nel film originale e in Parte II, perciò non sapeva come sarebbero andate le cose – si tratta di una prospettiva sensibilmente diversa da quelli dei film – sia com'è: pensavano tutti che fosse una storia stupida, con un nome stupido".

Quanto al personaggio, "rappresentava un ruolo femminile molto specifico nei film degli anni '8, e noi l'abbiamo dimenticata molto presto a causa del profondo affetto nei confronti del franchise. Ma sono d'accordo: il team ha saputo gestirla molto bene, e, una volta deciso il da farsi, penso che sia filato tutto liscio come l'olio". Era il gennaio 2021 quando Elizabeth Shue di Cobra Kai espresse l'entusiasmo per il ritorno.

Di certo l'episodio "Ali with an i" ha contribuito enormemente al personaggio, criticando al contempo la modalità misogina con la quale è stata licenziata nel sequel. Come se non bastasse, la tematica stessa di Cobra Kai – così basato sul guardare indietro e sull'analisi dei comportamenti passati – arricchisce il ritorno di Shue di una luce addirittura maggiore.

Tornando a Trachtenberg, invece, i fan dell'horror e della fantascienza non possono perdere la nostra recensione di Prey, il sensazionale prequel della saga Predator.