Cobra Kai conquista anche la Top 10 Nielsen, seconda sola a un'altra serie Netflix

La serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, sta vivendo un momento sensazionale dal suo approdo sulla piattaforma di streaming Netflix. Vediamo come si posiziona nella nuova top 10 Nielsen.

Che Cobra Kai stesse avendo un successo strepitoso, grazie anche al passaggio da YouTube a Netflix, non era certo un segreto; adesso però risulta ancora più evidente andando a comparare i numeri raccolti dalle più recenti ricerche Nielsen, che nel conteggio delle nuove classifiche settimanali ha aggiunto anche i servizi di SVOD (Subscription Video On Demand) come Netflix e Amazon Prime.

E nell'ultima Top 10 resa nota, Cobra Kai viene superato solo da Lucifer (con 1.4 miliardi di minuti guardati a 3 giorni dal debutto sulla piattaforma), mentre a seguire troviamo l'evergreen The Office, la serie animata The Legend of Korra, e un altro popolare prodotto Netflix come The Umbrella Academy.

Qui di seguito potete trovare la classifica completa per l'ultima settimana di agosto.

Top 10 Nielsen delle serie tv dal 24 al 30 agosto