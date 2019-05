Cobra Kai, il coordinatore degli stunt promette ancora più azione

La seconda stagione di Cobra Kai promette di essere ancora più ricca di azione e combattimenti. A dichiararlo è Hiro Koda, coordinatore degli stunt per la serie seguito di Karate Kid prodotta da Youtube Red.

"C'è molta più azione in questa seconda stagione. Abbiamo un sacco di nuovi membri del cast, quindi c'è più azione, più combattimento. I ragazzi hanno continuato ad allenarsi dopo la fine della prima stagione. I membri del cast in questa stagione sono fantastici perché hanno lavorato duro. [...] Martin Kove è probabilmente il lavoratore più infaticabile tra di noi. Lavora tantissimo su sé stesso per apparire sempre al meglio in tutto ciò che fa. Era in palestra con noi ogni giorno a ripetere ogni cosa ancora e ancora e ancora e ancora. Quando avevo 12 anni feci una serie di video sul karate con Marty, chiamata 'Kids in Karate'. Lui era l'istruttore dello show. Così, quando è arrivato in questa serie, lui si è presentato e io ero tipo 'Ma io ti conosco!'" ha raccontato con entusiasmo Koda, già vincitore di un Emmy.

La seconda stagione di Cobra Kai ci è stata anticipata dalle immagini mostrate dal trailer recentemente rilasciato. La serie con Ralph Macchio e Billy Zabka, comunque, non chiuderà i battenti dopo la stagione che sta per cominciare: poche settimane fa Youtube Red ha infatti annunciato di aver rinnovato la serie per una terza stagione.