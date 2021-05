Cobra Kai, cosa aspettarsi dalla stagione 4? Per i creatori 'tutto è possibile'

Il giorno di Capodanno è stata pubblicata in streaming su Netflix la stagione 3 di Cobra Kai, e oggi il pubblico attende con impazienza la quarta. Una data ufficiale non è stara ancora comunicata, ma le riprese di Cobra Kai 4 sono terminate e un annuncio potrebbe arrivare a breve. Intanto, i creatori dello show hanno dato qualche anticipazione.

Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno parlato dell'importanza di generare belle sensazioni con Cobra Kai 4, e in occasione di un panel dedicato alla serie al PaleyFest hanno affermato che la nuova stagione sarà la più importante fino a questo momento.

"Siamo davvero orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Non vediamo l'ora che possiate vederlo."

Ma cosa c'è da aspettarsi dalla stagione 4 di Cobra Kai? Secondo Jon Hurwitz, "avete visto Johnny e Daniel interagire per alcune stagioni e in un film molto, molto, molto tempo fa, e avete visto degli assaggi di loro due che sono in grado di andare d'accordo e di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi, tutto è possibile con loro due insieme. Sono uniti contro il nemico comune in questo momento. E le loro intenzioni sono tutte positive rispetto a quello che vogliono fare, ma staremo a vedere com'è per questi due ragazzi lavorare insieme allo stesso obiettivo, con i loro differenti approcci. sapranno unire le forze in modo produttivo e senza intoppi, o ci saranno ostacoli sulla strada? Ed è quello che il pubblico dovrà aspettarsi dalla stagione 4 di Cobra Kai."