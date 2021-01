Cobra Kai, Courtney Henggeler sullo schiaffo a John Kreese: 'L'ho colpito veramente'

Mentre i fan stanno notando i vari easter egg presenti nella terza stagione di Cobra Kai, vi segnaliamo questa intervista a Courtney Henggeler, in cui parla di una scena che ha girato insieme al collega Martin Kove.

Come sapete Amanda LaRusso ha voluto parlare direttamente con John Kreese dopo che gli alunni del suo dojo hanno minacciato sua figlia. La scena si conclude con Amanda che decide di tirare uno schiaffo a John Kreese e l'attrice Courtney Henggeler ha commentato così quel momento, discutendo con i giornalisti di The Wrap: "Non è stato un momento in cui mi ero immedesimata come attrice, non stavo pensando lui è Kreese, io sono Amanda e lui ha appena minacciato la tua famiglia, diamoci da fare. Non è successo questo. Pensavo, dovrò schiaffeggiarlo, non devo rovinare lo stunt. È stato uno stunt importante che mi hanno assegnato, quando me l'hanno detto ho risposto non può essere un calcio? E mi hanno risposto di no, sarà uno schiaffo e mi hanno fatto parlare con uno stuntman".

Continua poi: "Durante l'ultima ripresa l'ho colpito veramente, ma non dovevo. E mi avevano sempre detto di non fermare uno stunt se colpisci veramente, perché non solo hai fatto del male ad una persona ma hai anche rovinato la scena".

Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla quarta stagione, nel frattempo vi segnaliamo il numero di utenti che hanno visto Cobra Kai 3.