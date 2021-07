Cobra Kai, i creatori sulla nomination agli Emmy: 'Possibile anche grazie a Netflix'

Ieri sono state annunciate le nomination per l'edizione 2021 degli Emmy Awards, e dopo l'enorme successo ottenuto su Netflix, Cobra Kai ha ottenuto la sua prima candidatura nella categoria delle migliori serie comedy.

Un riconoscimento che ovviamente ha scatenato la gioia dei creatori dello show, Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, i quali hanno parlato di come il passaggio da YouTube a Netflix ha influito sul successo ottenuto da Cobra Kai.

"Quando la serie è stata trasferita su Netflix, speravamo e ci aspettavamo che avrebbe trovato ancora più persone cresciute con The Karate Kid e che avrebbero voluto vedere questa serie di cui avevano sentito parlare, o forse che l'avrebbero vista anche solo perché si trovava su Netflix" ha detto Josh Heald sulla travolgente accoglienza ottenuta sul servizio streaming, dove Cobra Kai si è affermata per diverso tempo come il titolo più visto della piattaforma. "Senza dubbio speravamo che ciò potesse portare a nuove stagioni e al circuito dei premi e iniziare a vedere davvero dei riconoscimenti per questa serie."

Voi cosa ne pensate della nomination? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che nel frattempo le riprese di Cobra Kai 4 sono state già completate, anche se Netflix non ha ancora rivelato la data di uscita dei nuovi episodi.