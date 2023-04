Cobra Kai, i creatori della serie sulla stagione 6: 'La più grande di sempre'

Dopo l'annuncio che Cobra Kai sarebbe terminato entro la fine dell'anno, i fan hanno già iniziato a sviluppare le loro teorie su cosa accadrà nella sesta stagione del sequel di Karate Kid: riuscirà a essere all'altezza delle precedenti stagioni?

Al riguardo, Ralph Macchio (Daniel LaRusso) non ha dubbi: oltre ad anticipare che le riprese sarebbero iniziate "presto – o almeno spero", ha annunciato che girare la nuova tranche di episodi rappresenta la massima priorità della sua intera carriera. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: Ralph Macchio di Cobra Kai conosce davvero il karate?

Nuovi dettagli sono rinvenibili nella lettera scritta dai creatori dello show (Josh Heald, Jon Hurwitz, Hayden Schiossberg) con la volontà di indirizzarla a tutti i fan della serie per l'enorme supporto dimostrato: "Quando Daniel LaRusso è arrivato nella valle con sua madre nel 1984" scrivono, "non sapeva che la sua vita stava per cambiare per sempre. Lo stesso valeva per tre ragazzini del New Jersey che non si erano ancora conosciuti. Il viaggio di Daniel da un'adolescenza sofferta a causa del bullismo a un'impresa da eroe sfavorito è diventato parte indelebile della nostra infanzia, oltre a qualcosa che avremmo portato per sempre nei nostri cuori. Far conoscere a tuto il mondo l'universo di The Karate Kid è stato il nostro umile onore. Al contempo, realizzare Cobra Kai ci ha permesso di far parte dello stesso sacro dojo in cui un tempo abitavano i grandiosi Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub e tutti i fantastici membri del cast originale. Ci ha anche permesso di interpretare il sensei, espandendo le trame originali e dando vita a una nuova generazione di 'sfavoriti'".

Hanno inoltre aggiunto: "Non abbiamo mai dato per scontata un'opportunità del genere. Il nostro obiettivo con Cobra Kai è sempre stato quello di terminarla all'insegna delle nostre condizioni, lasciando la Valle nel tempo e nel luogo che abbiamo sempre immaginato. Quindi è con estremo orgoglio e con estrema gratitudine che possiamo oggi annunciare questo risultato: la sesta stagione segnerà a conclusione di Kobra Kai". Anche se questa potrebbe essere una giornata agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte. Questo è indubbiamente il fandom MIGLIORE del pianeta e speriamo di poter raccontare altre storei di Karate Kid in futuro", per poi annunciare che sarà la "PIÙ GRANDE STAGIONE DI COBRA KAI".

Per approfondire l'argomento, ecco il primo teaser trailer di Cobra Kai 6.