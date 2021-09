Cobra Kai, Daniel e Johnny uniscono le forze nel nuovo trailer della quarta stagione

Il finale della terza stagione di Cobra Kai ci aveva lasciato con il fiato sospeso per una situazione a dir poco esplosiva, gettando le basi per una quarta stagione che partirà con l'elemento più atteso dai fan della serie derivata da Karate Kid: la collaborazione tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence (e rispettivi allievi).

Mentre il creatore dello show già parla delle future stagioni di Cobra Kai, dunque, il nuovo trailer rilasciato durante l'evento Netflix TUDUM comincia a darci un assaggio di ciò che vedremo in questi nuovi episodi, con i dojo Miyagi-do e Eagle Fang pronti ad unire finalmente le forze in vista dell'All Valley Karate Tournament.

Tante buone intenzioni che, però, non saranno di facile realizzazione: la differenza tra gli approcci dei due maestri è di quelle piuttosto profonde, come ci mostrano le scene che possiamo vedere nel trailer di cui sopra. Mentre Daniel punta tutto sul rispetto per l'avversario e invita a un approccio più cauto, il buon Johnny sprona i suoi a partire subito all'attacco: riusciranno i due storici protagonisti della saga ad appianare le loro divergenze per il bene comune? Staremo a vedere!

Quali sono le vostre aspettative per questa nuova stagione dello show? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla quarta stagione di Cobra Kai.