Cobra Kai, Daniel LaRusso ha dimenticato un importante insegnamento di Miyagi: ecco quale

Cobra Kai si svolge esattamente 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del Johnny Lawrence, il cattivo dei film che si è sempre trovato in contrapposizione all'allievo del Maestro Miyagi Daniel LaRusso.

Questa accesa rivalità prosegue anche in età adulta e quando Lawrence decide di riaprire il vecchio dojo di karate Cobra Kai, Daniel LaRusso decide di trasmettere gli insegnamenti ricevuti proprio al figlio del suo acerrimo nemico divenuto nel frattempo suo dipendente. Nel corso degli episodi però si nota quanto Daniel San porti ancora rancore nei confronti di Johnny, dimenticando quello che era stato uno degli insegnamenti più preziosi ricevuti da Miyagi sul perdono.

In Karate Kid Parte II, scopriamo cosa è successo subito dopo la vittoria del torneo di Daniel. Nel parcheggio, Johnny viene violentemente picchiato dal suo maestro per aver ottenuto solo il secondo posto e a quel punto vi è il provvidenziale intervento del Maestro Miyagi che salva il giovane ragazzo e lotta con il suo aggressore ma, decide di salvargli comunque la vita rivelando al giovane ragazzo una massima fondamentale: "Per un uomo che vive senza il perdono nel cuore, vivere è punizione peggiore di morire".

Sembra proprio che in Cobra Kai Daniel abbia cancellato questo fondamentale insegnamento, tentando di ostacolare a tutti i costi il suo vecchio rivale Johnny Lawrence ritenendolo ancora responsabile degli abusi subiti in gioventù.

Se questo revival vi è piaciuto, date un'occhiata a questo resoconto sulle migliori serie da guardare dopo Cobra Kai.