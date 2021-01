Cobra Kai: ecco tutti gli easter eggs che forse non avete notato rivelati da Netflix

Le radici di The Karate Kid sono profonde in Cobra Kai, poiché la popolare serie sequel trova continuamente modi per ricollegare la sua storia a quella dei film originali.

Quasi ogni episodio della terza stagione di Cobra Kai ha un qualche tipo di collegamento con Karate Kid, e sarebbe difficile anche per i fan più devoti del franchise individuarli tutti. In nostro soccorso arriva però Netflix, che con un video pubblicato nelle scorse ore ha rivelato tutti gli easter eggs presenti.

Alcuni dei collegamenti tra The Karate Kid e Cobra Kai sono facili da individuare, come il campo da golf e la sala giochi in cui vanno Johnny e Ali, è lo stesso luogo in cui Ali è andata al suo primo appuntamento con Daniel. Altre connessioni sono molto più sottili e molto più complesse invece da individuare.

Uno degli easter egg più simpatici di tutta la stagione 3 di Cobra Kai arriva negli episodi finali, quando Johnny arriva al country club per incontrare Ali, ma la trova con Daniel. Johnny, che indossa una giacca bianca, quasi si scontra con un cameriere e la scena richiama quella in cui Daniel, giunto allo stesso locale, si scontra con un cameriere, venendo però sommerso dagli spaghetti.

