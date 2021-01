Cobra Kai, Elizabeth Shue entusiasta del ritorno: 'Non vedevo Ralph Macchio dal 1986'

La nostalgia è una cosa seria: o la si sfrutta fino in fondo o meglio lasciar stare e non fare le cose a metà. Netflix lo sa bene e con Cobra Kai sembra più che mai intenzionata a centrare l'obbiettivo, dando ai fan della saga di Karate Kid tutto ciò che potrebbero chiedere da un revival del genere.

Revival che, ovviamente, non può prescindere dalla reunion tra i protagonisti: con William Zabka e Ralph Macchio parte integrante del progetto sin dal primo momento, dunque, era impensabile non assistere prima o dopo al ritorno in scena di Elizabeth Shue e della sua Ali Mills.

La prima ad essere entusiasta dell'operazione, d'altronde, è stata proprio la star di The Boys: "Ero eccitatissima all'idea di rivedere Ralph e Billy. Ho guardato tutte le stagioni e mi ha impressionato il modo in cui sia stato trattato qualcosa di così amato, un film così amato, in maniera tale da tirarne fuori qualcosa di ugualmente interessante. Penso che io e Ralph ci siamo visti l'ultima volta nell'86. È stato davvero bello. E Billy ed io non ci siamo più visti dalla fine delle riprese del film" ha raccontato l'attrice.

Gli autori, intanto, hanno confermato che non vedremo il finale di Cobra Kai nella quarta stagione; vediamo, a questo punto, quando potrebbero cominciare le riprese della quarta stagione di Cobra Kai.