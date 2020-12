Cobra Kai, l'esplosivo trailer della terza stagione: tra colpi di karate e nuove alleanze

Dopo il simpatico teaser di Netflix, la terza stagione di Cobra Kai si mostra con un trailer esplosivo che vi farà venire voglia di iscrivervi immediatamente ad un Dojo.

L'atmosfera delle prime due stagioni sembra esserci tutta e, come prevedibile, le vicende riprenderanno esattamente da dove si erano interrotte. Stavolta i due acerrimi nemici Johnny Lawrence e Daniel LoRusso saranno costretti a collaborare per mettere fine allo spietato dominio del sensei Kreese, impossessatosi del Cobra Kai e pronto ad insegnare le peggiori scorrettezze ai suoi allievi.

Torneremo ad approfondire il legame che lega i due maestri ai giovani allievi, reduci da un violento combattimento tra i corridoi della scuola e ci sarà spazio anche per vedere come si evolverà la vita familiare di Daniel alla luce della nuova collaborazione con Johnny. Non mancheranno di certo le scene comiche, ricche di citazioni al film originale Karate Kid e capaci di far sorridere sia i fan storici della saga sia i nuovi arrivati.

Come già svelato dai primi teaser, sarà presente anche un grande collegamento con l'amato Maestro Miyagi, grazie all'arrivo di quello che sembrerebbe essere il suo erede. Cosa ne pensate del trailer? Siete pronti per la terza stagione dell'imperdibile Cobra Kai? Ditecelo nei commenti, in attesa dell'uscita prevista per l'8 gennaio 2021.