Cobra Kai, il fan Andrew Garfield viene sorpreso dal cast della serie in video!

Ultimamente Andrew Garfield si è fatto notare per la sua interpretazione nei panni di Jonathan Larson nell'ottimo musical Tick, Tick...Boom!, che ha segnato l'esordio alla regia cinematografica di Lin-Manuel Miranda. L'attore, però, a Netflix Geeked Twitter ha rivelato anche di essere uno di noi, raccontando in video di essere un fan di Cobra Kai.

Garfield ha parlato del suo amore per la commedia drammatica incentrata sulle arti marziali e tratta appunto dal più celebre Karate Kid, ed è stato sorpreso da un saluto dal cast dello show. Ovviamente questo lo ha portato subito in "modalità fan", facendo sorridere il pubblico che non si aspetta di certo questo tipo di reazione da attori di un certo livello. Tra i membri del cast che hanno ringraziato Garfield c'erano il leggendario Ralph Macchio, William Zabka, Jacob Bertrand e altri.

Abbiamo recentemente visto il trailer di Cobra Kai 4, che approderà su Netflix il 31 Dicembre 2021, accompagnandoci dunque verso il nuovo anno. Un motivo di gioia non solo per noi, che aspettavamo da tanto, ma anche per Garfield. Tra l'altro tutto ciò con la certezza di un rinnovo per una stagione 5, che è già avvenuto con largo anticipo.

Come sappiamo Andrew Garfield non è estraneo ai progetti nostalgia, avendo interpretato il ruolo di Peter Parker nelle pellicole di The Amazing Spider-Man dal 2012 al 2014, ruolo per il quale è atteso anche in No Way Home. L'attore ha inoltre appena concluso un anno piuttosto produttivo, in cui oltre al lavoro nel film già menzionato, ha anche interpretato Jim Bakker in The Eyes di Tammy Faye, dove ha collaborato con l'incredibile Jessica Chastain.