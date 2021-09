Cobra Kai, la Ford Super Deluxe nella serie è quella originale di Karate Kid!

Cobra Kai fa un grande lavoro nel rendere omaggio ai film originali di Karate Kid, ci sono molti riferimenti intelligenti ai lungometraggi e gli spettatori più attenti potrebbero aver notato un particolare veicolo che gioca un ruolo importante nella mitologia del franchise.

Lo spirito di Mr. Miyagi (Pat Morita) rivive un po' in tutta la serie ma nella seconda stagione di Cobra Kai in particolare attraverso il suo amore per le auto d'epoca. Nella serie, Daniel LaRusso (Ralph Macchio ) scopre la decappottabile Ford Super Deluxe gialla del 1947 che il suo insegnante gli ha fatto cerare per instillare in lui la memoria muscolare che sarebbe stata tradotta in blocchi difensivi di karate. Nello show Netflix abbiamo visto lo studente di karate Miyagi-Do Robby Keene (Tanner Buchanan) applicare la cera e fare i lavoretti per imparare le arti marziali.

Tuttavia, questa non è solo una macchina di scena o una riproduzione, è proprio la Ford gialla originale che è stata usata nei film e di proprietà dello stesso Macchio. Mentre stava girando Karate Kid III - La sfida finale, aveva chiesto alla Columbia Pictures se poteva comprare l'auto, ma non aveva mai avuto risposta.



"Il giorno in cui è uscito il film, l'auto era davanti a casa mia a New York dalla Columbia Pictures", ha rivelato Macchio in un'intervista a IndieWire.



Ed è stata proprio un'idea di Macchio quella di inserire l'auto nella serie per dare quel tocco di autenticità in più:



“Visto che stavamo facendo lo spettacolo, volevo che l'auto ci fosse. Abbiamo dovuto rispolverarla, era ferma da circa due decenni e ci abbiamo messo un nuovo motore e un impianto elettrico per farla sembrare come nuova."



Macchio non ha mai dato un nome alla sua auto, ma la chiama l'auto "metti la cera, togli la cera" per ovvie ragioni. "Credo sia l'unica ragazza che è sempre lì per LaRusso nella buona e nella cattiva sorte", ha concluso l'attore.

"Abbiamo dovuto risistemarla completamente sotto il cofano", ha aggiunto il co-creatore della serie Hayden Schlossberg. "Ma a parte questo, il colore è sbiadito e ci è piaciuto, perché sembrava reale".



Il signor Miyagi era un collezionista e restauratore di auto d'epoca e nel suo cortile parcheggiava anche una berlina Cadillac nera del 1951, una station wagon "Woodie" Pontiac dei primi anni '50, una Nash Metropolitan blu e bianca e un pickup Chevrolet del 1942.



Cobra Kai è stata in grado di riproporre la maggior parte delle auto nel suo cortile con repliche tranne una: "L'auto chiamata 'Woodie' è quella che non siamo riusciti a trovare", ha detto il co-creatore Josh Heald.



Grazie a questa idea di Macchio un pezzo di storia della cultura pop può essere ancora ammirato e apprezzato dai fan a distanza di anni.



Intanto Cobra Kai è stata rinnovata per una quinta stagione ancor prima che la quarta faccia il suo debutto su Netflix e William Zabka e Ralph Macchio hanno ringraziato i fan per questo rinnovo. L'appuntamento con i nuovi episodi di Cobra Kai è fissato a dicembre e nella quarta stagione di Cobra Kai vedremo ufficialmente tornare Terry Silver, l'antagonista del terzo film del franchise.