Cobra Kai, quale futuro per Johnny e Daniel nella Stagione 4? Ecco alcune anticipazioni

La terza stagione di Cobra Kai ha debuttato all’inizio di quest’anno su Netflix ed una quarta stagione è già stata ordinata dal servizio di streaming, con le riprese che inizieranno a breve, i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà adesso.

Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) hanno finalmente unito le loro forze per sconfiggere John Kreese una volta per tutte ed è qualcosa che i fan di Karate Kid hanno sempre sognato.



Questa svolta accontenta i fan ma come funzioneranno effettivamente le cose in futuro? Per quanto i ragazzi sembrino uniti in questo momento, senza dubbio si scontreranno mentre insegnano fianco a fianco. ComicBook.com ha parlato con i produttori esecutivi e co-creatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.



"Avete visto Johnny e Daniel interagire da alcune stagioni e un film molto, molto tempo fa, e avete visto una parte di loro essere in grado di andare d'accordo e di essere sulla stessa linea d’onda", ha detto Hurwitz. "Quindi tutto è possibile con loro due insieme. Sono uniti contro il nemico comune in questo momento. E le loro intenzioni sono tutte positive rispetto a quello che vogliono fare, ma vedremo come sarà per questi due ragazzi lavorare insieme allo stesso obiettivo, con i loro diversi approcci. Possono unire le forze in un modo che sia produttivo e senza intoppi, o ci saranno ostacoli sulla strada? Ed è quello che le persone dovranno aspettarsi durante la quarta stagione."



"Questo è il bello", ha aggiunto Schlossberg. "Ovviamente stanno dalla stessa parte, ma non potrebbero avere ideologie più opposte e quindi c'è ancora molto da lavorare anche se potrebbero essere nella stessa squadra".



Con un possibile spinoff di Cobra Kai in arrivo, l'universo di Karate Kid non potrebbe essere più fiorente in questo momento.