Cobra Kai, Good Omens e le altre: quali serie TV subiranno lo sciopero degli sceneggiatori

Hollywood torna a scontrarsi con il suo peggior incubo a ben 15 anni di distanza: lo sciopero degli sceneggiatori indetto in queste ore rappresenta una vera e propria bomba sganciata sull'industria dell'intrattenimento, con più di una serie che sarà inevitabilmente costretta a fermarsi fino a data da definirsi.

Al netto di quei pochi show abbastanza fortunati da aver già visto la consegna delle sceneggiature dei nuovi episodi (House of the Dragon non conoscerà rallentamenti, per dirne una), il mondo del piccolo schermo dovrà infatti prendere atto di un po' di slittamenti importanti: il primo di cui abbiamo notizia è quello di Cobra Kai, la cui sesta stagione è attualmente ancora in fase di scrittura.

Stesso dicasi per Good Omens, con lo stesso Neil Gaiman che ha appoggiato sin dal primo momento la decisione degli sceneggiatori; lo stop riguarderà inoltre anche serie come Yellowjackets, Big Mouth ed Abbot Elementary, il tutto a comporre una lista che rischia di allungarsi nelle prossime ore e che già include praticamente tutti i Late Show più in vista, da Jimmy Kimmel al Saturday Night Live.

C'è anche chi, come Grey's Anatomy, ha già portato a termine i lavori di scrittura degli episodi della stagione in corso, ma brancola inevitabilmente nel buio per quanto riguarda la prossima stagione. Vedremo chi saranno i prossimi ad aggiungersi all'elenco, con la certezza che di uno stop di questa portata non si aveva notizia dal lontano 2007.