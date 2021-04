Cobra Kai: guardate la sigla del sequel di Karate Kid pensata in versione anime!

Mentre i fan di Karate Kid attendono nuove informazioni sulla stagione 4 di Cobra Kai, la serie sequel con Ralph Macchio e William Zabka torna a mostrarsi con una nuova sigla in versione anime.

Il filmato è stato pubblicato dai canali ufficiali del servizio di streaming on demand Netflix, che ha acquistato i diritti dello show nel 2020 e ha prodotto e distribuito la terza stagione di Cobra Kai. Come al solito potete gustarvelo all'interno dell'articolo, mentre la stessa Netflix commenta:

"Sebbene non si tratti dell'annuncio per un anime di Cobra Kai, si tratta sicuramente di una sigla d'introduzione 'badass'".

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione 4 di Cobra Kai lo scorso febbraio, mostrando tramite un tweet un'immagine della sceneggiatura del primo episodio. La puntata della premiere sarà intitolata "Let's Begin", probabilmente un riferimento al fatto che, dopo la fine della terza stagione, Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) uniranno le loro forze contro i Cobra di Kreese (Martin Kove).

Per quanto riguarda il cast, gli attori Peyton List e Vanessa Rubio sono stati promossi a personaggi regolari della serie: List è l'interprete di Tory, un personaggio apparso fin dalla seconda stagione, mentre la Rubio interpreta la madre di Miguel, Carmen, che nella terza stagione ha iniziato una relazione con Johnny. Tra le new entry segnaliamo Dallas Dupree Young (Ready Player One, The Good Place) e Oona O'Brien, ma i loro ruoli non sono stati ancora rivelati.