Cobra Kai, Hilary Swank apparirà nella serie? Le parole dei creatori

Ogni stagione della serie Cobra Kai include almeno uno o due personaggi chiave della saga cinematografica The Karate Kid per arricchire la trama attualmente in corso che vede protagonisti Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Ora i fan si chiedono quando e se arriverà il momento del ritorno di Hilary Swank nella quinta o sesta stagione.

Hilary Swank recitò in Karate Kid 4, ultimo film della saga originale, uscito nel 1994. Swank interpretò Julie Pierce, ereditando il ruolo di allieva da Ralph Macchio/Daniel LaRusso del Maestro Miyagi (Pat Morita). Nel frattempo è ufficiale Cobra Kai 6, in attesa di vedere gli episodi della quinta stagione.



Julie Pierce è il personaggio più importante del franchise a non essere ancora comparso in Cobra Kai e i creatori ne hanno parlato di recente:"Tutto quello che possiamo dire di lei è che amiamo Hilary Swank. Pensiamo che sia un'attrice fenomenale e amiamo il suo personaggio in questo franchise. Ha ricevuto insegnamenti dal maestro Miyagi ed è una figura importante per l'universo di Karate Kid. Non possiamo dire se tornerà e non possiamo dire come ritornerebbe se dovesse tornare" ha dichiarato Jon Hurwitz.



"Non possiamo dire nulla! Continuerà ad essere una domanda sino a quando non si farà viva o la serie finirà e ogni volta accoglieremo con piacere la domanda!" ha concluso.

Si tratta di una risposta enigmatica ma che potrebbe entusiasmare i fan, visto che Hurwitz non ha categoricamente smentito la possibilità di vedere Hilary Swank nella serie.

