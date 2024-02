Cobra Kai, Hilary Swank tornerà nell'ultima stagione? Parla l'attrice

Cobra Kai è servito a dare una nuova vita al franchise di Karate Kid, adattando la saga per una nuova generazione cercando di mantenere vivo uno spirito nostalgico fatto di grandi ritorni contestualizzati in un nuovo arco narrativo. La sesta stagione vedrà finalmente l’apparizione anche di Hilary Swank, protagonista del quarto lungometraggio?

Dopo aver annunciato l’inizio della produzione della sesta stagione di Cobra Kai, torniamo ad occuparci dello show televisivo per cercare di capire se l’attrice del Nebraska debutterà nel prodotto per il piccolo schermo ideato da Hayden Schlosberg e Jon Hurwitz.

Ricordiamo che Karate Kid 4 rappresentò il secondo film nella carriera di una giovanissima Swank e che, certamente, la connessione del suo personaggio con Miyagi la renderebbe un’aggiunta perfetta per l’ultima stagione della serie.

Parlando con Collider del suo ultimo film, Ordinary Angels, la Swank ha risposto a proposito di un’eventuale chiamata riguardante l’opera distribuita da Netflix: “Non credo di esserci, purtroppo. Lo so. È tipo la domanda numero che ricevo in questo momento. La maggior parte delle persone di solito mi chiede come sia lavorare con Clint Eastwood, ma credo che la domanda sulla mia partecipazione a Cobra Kai l’abbia superata”.

L’importanza di Julie Pierce era stato rimarcata anche dallo showrunner in occasione della produzione della quinta stagione e, sebbene le parole della protagonista di Million Dollar Baby sembrerebbero allontanare la possibilità, non è ancora del tutto da escludere una sorpresa per i fan tenuta nascosta di proposito.

In attesa di capire come verrà gestita la cosa e di scoprire qualcosa di più dell’ultima stagione vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sulla data d’uscita di Cobra Kai 6.