Cobra Kai includerà alcune scene inedite rimosse dal primo Karate Kid

Buone notizie per tutti i fan in attesa di Cobra Kai, il sequel di Karate Kid ad opera di YouTube Red: la nuova serie TV includerà alcune scene inedite tratte dal primo capitolo della popolare saga dedicata alle arti marziali.

La scena iniziale di Cobra Kai vedrà un flashback risalente al torneo, precisamente al momento in cui Kreese ordina alla giovane promessa Johnny Lawrence, interpretata da William Zabka, di infortunare il Daniel LaRusso di Raplh Macchio con un feroce colpo alla gamba. Ed è proprio a questo episodio che sono collegate le scene inedite mai uscite dagli archivi di Sony, che verranno mostrate per la prima volta grazie alla serie di YouTube Red, tra le quali figura anche un primo piano mai utilizzato del calcio (da squalifica, come ammesso dallo stesso attore) che ha permesso a Daniel di sconfiggere Johnny e di conseguenza vincere il torneo.

Ma come si legheranno questi materiali inediti con la storia raccontata in Cobra Kai? Il creatore della serie ha spiegato che l'intento di includere le scene tagliate nel nuovo show è quello di far cambiare prospettiva alle vicende; vicende che ora potremo vedere dal punto di vista di Johnny e non solo da quello del vincitore, dell'eroe della saga.



Una sconfitta pesante per il ragazzo quella subita al torneo di karate, che lo segnerà profondamente e che determinerà l'evoluzione del personaggio per come lo conosceremo nell'attesa produzione di YouTube Red. All'epoca della serie originale, risultava praticamente impossibile per i telespettatori simpatizzare per il bullo ed antagonista per eccellenza Johnny Lawrence, ma ora grazie a Cobra Kai le cose potrebbero cambiare e questo personaggio potrebbe venire visto in un'ottica diversa.