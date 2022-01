Cobra Kai, iniziati i lavori per la stagione 6? Parlano gli ideatori della serie Netflix

A pochi giorni dall' uscita di Cobra Kai 4, iniziano a farsi sempre più insistenti le voci in merito ad una possibile stagione 6 della serie Netflix nata come costola della saga cinematografica The Karate Kid. A tal proposito hanno preso la parola i creatori dello show, spiegando che, potrebbe proseguire ben oltre la stagione 5.

In una recente intervista con Collider Josh Heald ha detto:

"Ci sono personaggi e trame che abbiamo preso in considerazione e a cui avremmo voluto dedicare un'intera stagione ma poi, abbiamo trattato solo per qualche episodio. E poi c'è il caso opposto. Quindi abbiamo sempre tenuto a mente il nostro piano originale pur apportando le dovute modifiche per via di tutte le idee che successivamente sono venute fuori. La serie ha ancora molto da dire. Vuoi approfondire sempre di più le vicende dei personaggi e noi abbiamo un piano per poterlo fare ancora a lungo. Stiamo già scrivendo nuove sceneggiature che vanno al di là della quinta stagione. É divertente spalancare le porte a nuovi personaggi e fare in modo che siano loro a creare la storia".

La conferma di Cobra Kai 5 c'è da tempo e, sembra che i lavori di questa nuova stagione siano già in fase di post-produzione e su ciò che arriverà dopo, Josh Hurwitz ha detto: "Non abbiamo mai detto che ci sarebbero state un numero preciso di stagioni. Abbiamo sempre pensato che avrebbero dovuto essere per lo meno sei ma stiamo ancora cercando di capire dove possiamo veramente spingerci".

Insomma, sembra che lo spin-off di The Karate Kid possa andare avanti ancora per molto e, in particolare, sembra che siano già iniziati i lavori preliminare per una eventuale stagione 6 in attesa del rinnovo da parte di Netflix. Staremo a vedere.