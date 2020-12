Cobra Kai, Johnny e Hawk a confronto nella nuova immagine della stagione 3

Ieri abbiamo visto l'esplosivo trailer di Cobra Kai 3, e oggi è arrivata in rete una nuova immagine ufficiale con protagonisti i personaggi di Johnny Lawrence e Hawk grazie a Total Film, che ha pubblicato anche un estratto dell'intervista con gli showrunner Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

"Per Daniel è una lotta continua il dover rispettare l'eredità della sua amata figura paterna" ha spiegato Hurwitz. "Siamo costantemente alla ricerca di modi in cui onorare l'eredità di Pat Morita e farlo sentire come parte della serie, perché è una parte fondamentale dell'universo di Karate Kid."

Dopo che Hurwitz ha confermato che i nuovi episodi onoreranno lo spirito del Maestro Miyagi, il collega ha aggiunto: "Una delle cose più belle della stagione 3 è la storyline di Okinawa, e il poter rivisitare Karate Kid 2, che in realtà p stato il capitolo di maggior successo dei tre film originali. C'è una certa nostalgia, ma c'è anche la volontà di espandere il mondo della serie TV."

Potete trovare la foto con William Zabka e Jacob Bertrand in calce all'articolo. Vi ricordiamo che l'uscita del nuovo arco narrativo è prevista per il prossimo 8 gennaio su Netflix, dove sono attualmente disponibili anche le stagioni precedenti. Nell'attesa, vi lasciamo ai motivi per cui dovete guardare Cobra Kai.