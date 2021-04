Cobra Kai: La quarta stagione della serie Netflix sarà disponibile nel 2021

Mentre sono già stati confermati i personaggi della quarta stagione di Cobra Kai, vi segnaliamo questa intervista a Ted Sarandos, CEO di Netflix, in cui discute delle prossime uscite del celebre servizio streaming.

La serie con Ralph Macchio, Martin Kove, William Zabka e gli altri protagonisti è diventata in breve tempo uno degli show più amati di Netflix, riuscendo a raccontare una nuova storia incentrata sul futuro dei personaggi di Karate Kid. Come avete potuto leggere nella notizia della data di uscita di The Witcher 2, Ted Sarandos ha commentato l'andamento del colosso dello streaming negli ultimi mesi, affermando che la pandemia di Coronavirus ha portato al rinvio di molte delle serie più famose, che saranno disponibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2021. Tra le opere citate dal CEO di Netflix troviamo anche Cobra Kai, giunta alla quarta stagione e le cui puntate inedite potrebbero fare il loro debutto da ottobre a dicembre.

Per ora comunque non sappiamo ancora la data esatta in cui andrà in onda la quarta parte, ma siamo sicuri che sarà rivelata nei prossimi mesi, in attesa di avere altre informazioni sullo show, che dovrebbe andare avanti per altre due stagioni, vi segnaliamo questo video della sigla di Cobra Kai immaginata in versione anime.