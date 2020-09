Cobra Kai: La terza stagione sarà piena di sorprese, parola di William Zabka

L'arrivo di Cobra Kai su Netflix è stato un grande successo di pubblico, tanto da risultare una delle serie più viste. Scopriamo qualcosa di più sull'attesa terza stagione con questa intervista a William Zabka, conosciuto anche come Johnny Lawrence.

L'attore ha discusso con i giornalisti di ComicBook.com delle prossime puntate inedite che faranno il loro debutto nel corso del 2021, in particolare ha iniziato ad anticipare qualcosa della trama: "Posso dirti che niente è come sembra veramente. Sono due stagioni che lo dico, per Johnny Ali è tutto quello che manca nella sua vita. Vorrebbe incontrare di nuovo questa persona che l'ha lasciato, ma la serie sarà piena di sorprese".

Continua rivelando qualche retroscena: "Il finale della seconda stagione è un casino, ci saranno molte questioni che dovranno essere risolte, molte persone dovranno rimettersi in pista e crescere. Ho letto e ho ascoltato molte teorie dei fan e devo dire che ci hanno provato. Sarà fantastica, la terza stagione è magnifica, è come unire le parti migliori delle prime due, ci siamo divertiti molto a girarla, sarà valsa la pensa aspettare". Sembra che il passaggio a Netflix sia stato un grande passo avanti per la serie, che potrebbe anche essere rinnovata per una quarta stagione.

In attesa di scoprire come continueranno le avventure di Johnny e Daniel, vi segnaliamo il primo teaser trailer di Cobra Kai.