Cobra Kai: tutti i legami della serie Netflix con la saga di Karate Kid

Il trailer di Cobra Kai ha segnato l'arrivo della serie sequel di Karate Kid su Netflix, ma come si ricollega alla nota saga cinematografica a base di arti marziali?

La trama

La storia di Cobra Kai è un sequel diretto di Karate Kid, anche se stavolta seguiamo le vicende dal punto di vista dell'acerrimo nemico di Daniel LaRusso, ovvero Johnny Lawrence. Sono passati 34 anni dall'incontro tra i due e Lawrence è costretto a vivere in un appartamento minuscolo, a serbare rancore per la sconfitta subita e per la sua carriera naufragata. Queste premesse aprono la porta ad un ulteriore incontro tra i due e portano alla ricerca di riscatto da parte dell'ex bullo biondo (che tornerà al karate in veste di insegnante).

Lo stile

Essendo ispirato ad un cult degli anni '80 gli autori si sono sforzati di ricreare quell'atmosfera, priva di effetti visivi strabilianti, ma carica di poesia per chi ha vissuto le produzioni cinematografiche di quegli anni. Un impianto visivo semplice, ma comunque efficace.

I personaggi

Tornano gli attori principali William Zabka e Ralph Macchio, e con loro i personaggi che li hanno resi celebri. In questo caso si tratta di versioni evolute e coerenti con quanto visto nei film originali. John Lawrence è cresciuto con la consapevolezza che il mondo non ti dà ciò che vuoi e che spesso sono gli altri a vincere: per questo il suo sistema di insegnamento è pessimo, è duro con i suoi allievi e non li illude con false speranze. Odia profondamente Daniel, che nel frattempo è diventato un venditore d'auto di successo, sempre disponibile nei confronti del prossimo.

Una miriade di riferimenti

Come era lecito aspettarsi, sono stati inseriti tanti piccoli dettagli fanservice che non sono di certo sfuggiti agli appassionati. Si va dal flashback iniziale che ci riporta all combattimento di All Valley, al codice Cobra Kai recitato dal protagonista. Non poteva mancare il riferimento alla celebre frase "Dai la cera, togli la cera": al contrario del Maestro Myiagi, Lawrence dichiara di fregarsene altamente delle tecniche di pulizia dei suoi studenti. Daniel usa gli stessi metodi di concentrazione insegnatigli dal suo maestro e nel corso della serie assisteremo anche al ritorno di alcuni personaggi chiave.

Avete già visto la serie? La recupererete su Netflix? Vi ricordiamo che la terza stagione uscirà nel 2021, intanto Zabka ha parlato del cambiamento di Johnny rispetto a Karate Kid.